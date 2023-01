Gesellschaft Bundesagentur für Arbeit: Behörde „an Belastungsgrenze”

29. Januar 2023 | Quelle: dpa

Es gebe immer mehr Aufträge des Gesetzgebers an die Bundesagentur für Arbeit - das teilt eine Sprecherin der Behörde mit. Bild: Bild: dpa

Weniger Arbeitslosigkeit, dafür immer mehr Aufgaben: Die Zahl der Beschäftigten bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist in den vergangenen Jahren auf 113.000 (Stand Dezember 2022) gestiegen, obwohl sich die Arbeitslosigkeit seit 2005 halbiert hat. Es gebe immer mehr Aufträge des Gesetzgebers an die Bundesagentur, teilte eine Sprecherin der Behörde mit. Im Vergleich zu 94.000 Beschäftigten 2005 ergab sich der Zuwachs von gut 20 Prozent auch unter Einbeziehung von Teilzeitbeschäftigung, hieß es. Zuvor hatte die „Welt am Sonntag” berichtet.