Gesellschaft Studie sieht wachsende Konkurrenz um Topmanagerinnen

19. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Eine Studie der deutsch-schwedischen Allbright-Stiftung sieht wachsende Konkurrenz um Topmanagerinnen. Bild: Bild: dpa

Frauen kommen in der Topetage großer, internationaler börsennotierter Unternehmen in Deutschland einer Studie zufolge am besten voran. Zum Stichtag 1. September 2022 hatten erstmals drei Dax-Konzerne ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen im Vorstand - Continental, Fresenius Medical Care und Siemens Healthineers, wie aus der Untersuchung der gemeinnützigen Allbright-Stiftung hervorgeht. Bei Beiersdorf, Deutscher Telekom und Mercedes-Benz liege der Anteil bei 40 Prozent.