Gestiegene Auftragszahlen Umfrage: Welle der Cyberkriminalität hilft IT-Branche

15. November 2022 | Quelle: dpa

Die IT-Branche profitiert von der zunehmenden Cyberkriminalität - allerdings leidet die Branche gleichzeitig unter mehreren Negativfaktoren, die das Geschäft behindern. Bild: Bild: dpa

Die IT-Branche profitiert von der zunehmenden Cyberkriminalität: In einer Unternehmensumfrage des britischen Spezialversicherers Hiscox meldete mehr als die Hälfte der IT-Firmen in Deutschland gestiegene Auftragszahlen in diesem Jahr, um Schwachstellen ihrer Firmenkunden in der Cybersicherheit zu beheben. Gleichzeitig leidet die Branche unter mehreren Negativfaktoren, die das Geschäft behindern. Dazu gehören demnach der Ukraine-Krieg sowie der Fachkräftemangel. Hiscox ließ im September 200 IT-Führungskräfte vom Beratungsunternehmen Techconsult befragen.