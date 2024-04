Gesundheit Fitnessstudios haben so viele Mitglieder wie vor Corona

11. April 2024 | Quelle: dpa

In den kommenden Jahren wird mit mit starkem Wachstum gerechnet: 2030 sollen es 15 Millionen Mitglieder sein. Bild: Bild: dpa

Wer fit bleiben will, kann ins Fitnessstudio gehen. Die Mitgliederzahlen dieser Anlagen brachen in Coronazeiten ein, doch die Katerstimmung in der Branche ist längst überwunden.