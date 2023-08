Getränke Bier: Brauer richten sich auf dauerhafte Durststrecke ein

01. August 2023 | Quelle: dpa

Der Bier-Konsum geht laut Statistischem Bundesamt in Deutschland zurück. Bild: Bild: dpa

Erst Corona, dann horrend steigende Lebenshaltungskosten: Die Menschen in Deutschland haben immer weniger Lust auf Bier. In der Folge haben die Brauereien und Bierlager in der ersten Hälfte des Jahres wieder weniger von dem alkoholischen Getränk abgesetzt als zuvor.