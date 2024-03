Getränke Konsum und Absatz von Wein in Frankreich gehen zurück

30. März 2024 | Quelle: dpa

Langfristiger Trend: In Frankreich wird immer weniger Wein getrunken. Bild: Bild: dpa

Frankreichs Winzer stecken trotz einer überdurchschnittlich guten Weinlese im vergangenen Jahr in der Klemme. Denn zu einem rückläufigen Absatz im In- und Ausland kommen sinkende Erzeugerpreise. Gründe dafür sind die Inflation und dass die Franzosen weniger Wein trinken, wie das Agrarministerium in Paris in seiner jüngsten Marktanalyse mitteilte.