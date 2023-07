Getränke Weltbierproduktion steigt - Hopfenernte bricht ein

Vor einem Jahr habe man noch mit einem Minus bei der weltweiten Bierproduktion gerechnet, „da in Russland und der Ukraine etwa fünf Prozent der weltweiten Biermenge produziert werden”, sagte BarthHaas-Geschäftsführer Peter Hintermeier. Die Rückgänge hielten sich aber - vor allem in Russland - in Grenzen. Insgesamt lag die Bierproduktion aber immer noch knapp unter dem Vor-Corona-Niveau von 1,91 Milliarden Hektolitern im Jahr 2019.