Gewerkschaft Erneut Warnstreiks an Flughäfen und bei Deutscher Bahn

18. April 2023 | Quelle: dpa

Es drohen erneut Warnstreiks bei der Bahn und anderen Bahnunternehmen. Bild: Bild: dpa

Reisende in Deutschland müssen sich in den nächsten Tagen erneut auf erhebliche Behinderungen und zahlreiche Ausfälle im Flug- sowie im Bahnverkehr einstellen. Bei der Deutschen Bahn und anderen Bahnunternehmen sind an diesem Freitag weitere Warnstreiks in ganz Deutschland geplant. Wie am Dienstag aus Gewerkschaftskreisen in Berlin verlautete, wird für Freitagmorgen und -vormittag zwischen 03.00 Uhr und 11.00 Uhr zu einem bundesweiten Ausstand aufgerufen.