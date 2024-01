Gewerkschaft IG BCE sieht „gefährliche Grundstimmung” in Deutschland

15. Januar 2024 | Quelle: dpa

Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE). Bild: Bild: dpa

Die Gewerkschaft IG BCE blickt mit großen Sorgen auf die Lage in Deutschland. „Eine gefährliche Grundstimmung aus Abstiegsängsten und Staatsverdrossenheit macht sich in der Bevölkerung breit, die allein den Radikalen und Populisten in die Hände spielt”, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Michael Vassiliadis am Montag. Er forderte ein milliardenschweres Investitionspakt. Deutschland müsse durchstarten.