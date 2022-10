Gewerkschaft Verdi erreicht Tarifabschluss für Aerologic-Piloten

24. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Die Gewerkschaft Verdi konnte eine Einigung für die Piloten der Fracht-Airline Aerologic erreichen. Bild: Bild: dpa

Die Gewerkschaft Verdi hat einen Tarifabschluss für die rund 600 Piloten der Fracht-Airline Aerologic erreicht. Bei einer Laufzeit von 15 Monaten wurden bis Ende 2023 Gehaltssteigerungen zwischen 8,5 Prozent in den oberen und 24,6 Prozent in den unteren Gehaltsstufen vereinbart, wie Verdi am Montag in Berlin mitteilte.