In den vergangenen Monaten hätte die Reallöhne nicht zuletzt durch Zahlungen zum Inflationsausgleich angehoben werden können, so Fahimi. „Das ist nicht zuletzt auch volkswirtschaftlich sinnvoll, weil es in einer schwierigen konjunkturellen Lage verhindert, dass auch noch die Kaufkraft wegknickt.” So waren für den öffentlichen Dienst, bei Chemie sowie Metall und Elektro 2023 und 2022 Inflationsausgleichszahlungen in Höhe von jeweils insgesamt 3000 Euro vereinbart worden.