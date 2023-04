Gewerkschaften Lieferando-Fahrer streiken in Frankfurt

14. April 2023 | Quelle: dpa

Die Gewerkschaft NGG fordert unter anderem ein 13. Monatsgehalt für Lieferando-Fahrer. Bild: Bild: dpa

Rund 100 Fahrer des Restaurant-Lieferdienstes Lieferando sind in Frankfurt am Main mit lautstarkem Protest einem Streikaufruf der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gefolgt. Sie versammelten sich zunächst vor der Frankfurter Lieferando-Niederlassung, um später in die Innenstadt zu ziehen. In Sprechchören forderten sie bessere Arbeitsbedingungen. Die NGG hatte die Fahrer am Donnerstag erstmals zum Streik aufgerufen. Streiks in weiteren Städten seien in Planung, hieß es.