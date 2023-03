Gewerkschaften Tarifgespräche im öffentlichen Dienst gehen weiter

27. März 2023 | Quelle: dpa

„Nicht einsteigen“ steht auf der Anzeigetafel einer Bahn, die im Hauptbahnhof München steht. Bild: Bild: dpa

Parallel zum Warnstreik im gesamten Verkehrssektor in Deutschland kommen heute Gewerkschaften und Arbeitgeber im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst wieder zu Gesprächen zusammen. Die dritte Verhandlungsrunde in Potsdam ist bis Mittwoch (29.3.) angesetzt. Vor dem Beginn warnte der Chef des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach, vor einer weiteren Eskalation in der Tarifauseinandersetzung.