Gewerkschaften Tausende Hotelbeschäftigte streiken in Südkalifornien

03. Juli 2023 | Quelle: dpa

Angestellte streiken vor einem Hotel in der Innenstadt von Los Angeles. Bild: Bild: dpa

In Südkalifornien haben am Sonntag tausende Hotelbeschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Seit April laufende Verhandlungen zwischen einer Gewerkschaft und Dutzenden Hotels über bessere Löhne, Gesundheitsleistungen und Altersversorgung brachten bisher kein Ergebnis. Betroffen sind Beschäftigte in mehr als 60 Hotels und der Gastronomie, darunter Köche, Reinigungskräfte und Hotelpagen.