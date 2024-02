Gewerkschaften Tesla-Betriebsratswahl - Wahlvorstand weist Kritik zurück

10. Februar 2024 | Quelle: dpa

Das Tesla-Werk in Grünheide öffnete im März 2022 und hat nach Angaben des Unternehmens derzeit rund 12.500 Beschäftigte. Bild: Bild: dpa

In der Fabrik von US-Elektroautobauer Tesla regt sich Kritik an dem Versuch der IG Metall, die Betriebsratswahl im März wegen Zeitdrucks für die Belegschaft zunächst zu stoppen. Der Wahlvorstand wies Vorwürfe in einer Mail an die Beschäftigten, die der dpa vorliegt, zurück.