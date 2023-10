Gewerkschaftstag IG Metall will drohende Deindustrialisierung verhindern

26. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Christiane Benner, neue Erste Vorsitzende der IG Metall, und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf dem Gewerkschaftstag der Industriegewerkschaft in Frankfurt/Main. Bild: Bild: dpa

Die IG Metall tritt mit einem neuen Führungsteam an, um die aus ihrer Sicht drohende Deindustrialisierung Deutschlands zu verhindern. Zum Abschluss des fünftägigen Gewerkschaftstags in Frankfurt bekräftigte der neue Zweite Vorsitzende Jürgen Kerner am Donnerstag, die einzigartigen industriellen Wertschöpfungsnetzwerke müssten erhalten werden. Er stimmte ausdrücklich der in dieser Woche vorgelegten Industriestrategie von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu.