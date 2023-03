Gleichstellung EU: Unternehmen müssen Gehaltsunterschiede offenlegen

30. März 2023 | Quelle: dpa

Ein Mann(l)und eine Frau halten Geldscheine in ihren Händen. Bild: Bild: dpa

Das Europaparlament hat strengeren Regeln für mehr Lohntransparenz zugestimmt. Unternehmen in der EU mit mehr als 100 Angestellten müssen künftig Informationen zu Gehaltsunterschieden zwischen Männern und Frauen offenlegen. Das EU-Parlament sprach sich am Donnerstag in Brüssel mit 427 Stimmen bei 79 Gegenstimmen und 76 Enthaltungen für eine solche Regelung aus.