Nach Angaben von DER Touristik sind dessen Gäste auf Rhodos „wohlauf und in Sicherheit”. Insgesamt sei eine niedrige vierstellige Zahl von Touristen in andere Unterkünfte gebracht worden. „Sollten Reisegäste der DER Touristik vorzeitig nach Hause reisen wollen, so werden etwaige Rückflugmöglichkeiten geprüft”, teilte de Sando weiter mit.