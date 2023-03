Großbritannien Leere Gemüseregale: Was dem Brexit-Land bald fehlen könnte

13. März 2023 | Quelle: dpa

Ein Mann steht vor einem leeren Gemüseregal in einem Supermarkt in Manchester. Bild: Bild: dpa

Erst fehlten die Lastwagenfahrer, dann die Eier, nun die Tomaten. Während in Deutschland bloß vorübergehend in der Pandemie mal Nudeln oder Klopapier ausgingen, ist die Mangelwirtschaft in Großbritannien mittlerweile keine Seltenheit mehr. Schilder mit der Aufschrift „Three items per customer” („Drei Stück pro Kunde”) prangten zuletzt an vielen Gemüseregalen in britischen Supermärkten. Experten spekulieren schon, was als nächstes knapp werden könnte.