Großbritannien: Top-Manager mit kräftigem Gehaltssprung

Der Sprung in der Vergütung der Top-Manager geht dem Institut zufolge wohl auch auf die Zuwächse am Aktienmarkt zurück. Zudem verzerre ein massiver Gehaltssprung der beiden am höchsten bezahlten Firmenchefs auf der Insel das Bild. Ohne die beiden Spitzenverdiener habe der Zuwachs der britischen Bosse im Schnitt nur noch bei rund sechs Prozent gelegen, erläuterte das Institut.