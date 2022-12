Großbritannien Verband: Viele Pubs und Brauereien wohl vor dem Aus

05. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Auch die Pubs und Brauereien in Großbritannien leiden unter gestiegenen Energiekosten und der hohen Inflation. Bild: Bild: dpa

Viele Pubs und Brauereien in Großbritannien könnten einem Bericht zufolge wegen gestiegener Energiekosten im kommenden Jahr vor dem Aus stehen. Wie die British Beer and Pub Association (BBPA) am Montag mitteilte, müssen Pubs und Brauereien mit einem durchschnittlichen Minus von 20 Prozent rechnen, sollte die Regierung wie bisher geplant, ihre Unterstützung bei Energierechnungen Ende März nächsten Jahres auslaufen lassen. Das ergaben Berechnungen, die der Verband beim Beratungsunternehmen Frontier Economics in Auftrag gegeben hatte.