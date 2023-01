Grüne Woche Cem Özdemir dankt Bauern für „gedeckten Tisch”

20. Januar 2023 | Quelle: dpa

Cem Özdemir (r, Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, kostet bei dem Eröffnungsrundgang am Stand von Georgien. Im Hintergrund: Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Bild: Bild: dpa

Schlemmen, staunen, Tiere streicheln: Die Agrarmesse Grüne Woche hat nach zweijähriger Corona-Pause wieder in Berlin begonnen. Tausende Besucherinnen und Besucher kamen am Freitag in die Messehallen, um sich über die Ernährungswirtschaft zu informieren und Spezialitäten zu kosten. Zu den Themen der Branchenschau, bei der sich 1400 Aussteller aus 60 Ländern präsentieren, gehören auch die hohen Lebensmittelpreise infolge des Ukraine-Krieges und der Wandel der Landwirtschaft zu mehr Tier- und Umweltschutz. Diskutiert wird auch über Forderungen nach Steuersenkungen für bestimmte Produkte.