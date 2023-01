Grüne Woche Özdemir dankt Bauern für „gedeckten Tisch”

20. Januar 2023 | Quelle: dpa

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) probiert einen grünen Smoothie. Bild: Bild: dpa

Schlemmen, staunen, Tiere streicheln: Die Agrarmesse Grüne Woche hat nach zweijähriger Corona-Pause wieder als Live-Ereignis in den Berliner Messehallen begonnen. Zahlreiche Besucher nutzten am ersten Tag die Möglichkeit, sich über die Zukunft der Landwirtschaft zu informieren und die Erzeugnisse zu kosten. Beim Auftaktrundgang probierten sich auch Bundesagrarminister Cem Özdemir und Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Freitag durch das Angebot.