Grüne Woche Özdemir: Mehr Präsenz Europas bei Afrikas Nahrungssicherung

21. Januar 2023 | Quelle: dpa

Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, spricht auf der Internationalen Grünen Woche 2023. ein Pressestatement. Die Grüne Woche, die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau, findet vom 20. bis 29. Januar auf dem Gelände der Messe Berlin statt. Bild: Bild: dpa

Bundesagrarminister Cem Özdemir hat sich für ein stärkeres deutsches und europäisches Engagement zur langfristigen Ernährungssicherung in Afrika ausgesprochen. „Humanitäre Hilfe muss immer eine Selbstverständlichkeit sein, aber sie ist eben halt auch immer kurzfristig”, sagte der Grünen-Politiker am Samstag vor einer internationalen Agrarministerkonferenz in Berlin. Nötig sei mehr Unterstützung für eine Selbstversorgung. „Vielleicht muss das Ziel künftig sein: Getreidesilos bauen, statt Getreidesäcke schicken.”