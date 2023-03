Güterverkehr Umweltressort sieht Prognose des Verkehrsministers skeptisch

04. März 2023 | Quelle: dpa

Umweltministerin Lemke plädiert dafür, sich bei Bauarbeiten zuerst auf das vorhandene Autobahnnetz zu konzentrieren, vor allem auf Hunderte sanierungsbedürftige Brücken. Bild: Bild: dpa

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) stellt die Prognose eines stark wachsenden Güterverkehrs auf der Straße in Frage. „Ich bin skeptisch, ob alle prognostizierten Bedarfe so eintreten werden”, sagte Lemke dem Nachrichtenportal t-online. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte am Freitag seine Prognose vorlegt. Er bekräftigte vor diesem Hintergrund seine Forderung nach einem schnelleren Bau auch von Autobahnen.