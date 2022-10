Hamburg Experte: Wirtschaft profitiert von Chinas Hafenbeteiligung

31. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Trotz der Kritik einiger Ministerien darf der chinesische Konzern Cosco am Hamburger Containerterminal Tollerort einsteigen. Bild: Bild: dpa

Der Vorsitzende der EU-Handelskammer in China, Jörg Wuttke, sieht in der Entscheidung über die chinesische Hafenbeteiligung in Hamburg eine Stärkung für die deutsche Wirtschaft. „Produkte werden nun effizienter und zugunsten unserer Wirtschaft über Hamburg abgewickelt werden und nicht über einen anderen Hafen”, sagte Wuttke dem Portal Table.Media. Über die teils heftige Kritik, die es am Einstieg des chinesischen Konzerns Cosco an einem Containerterminal im Hamburger Hafen gegeben hatte, sagte Wuttke: „Da wurden Gespenster an die Wand gemalt.”