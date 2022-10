Hamburg FDP und Grüne lehnen chinesischen Hafen-Einstieg ab

21. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Blick auf Kräne und ein Containerschiff im Hamburger Hafen. Bild: Bild: dpa

Der Streit in der Ampelkoalition über den geplanten Einstieg eines chinesischen Konzerns bei einem Containerterminal im Hamburger Hafen dauert an. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann kritisierte das Festhalten des Kanzleramtes an dem Vorhaben.