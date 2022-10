Das Angebot des chinesischen Unternehmens Cosco für eine Terminalbeteiligung bringt den Hamburger Hafen nach Einschätzung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) in eine schwierige Lage. „Wenn Cosco sagt, „ihr werdet zu einem bevorzugten Hafen, wenn ihr die Beteiligung annehmt”, muss man natürlich die Frage stellen: Was ist, wenn diese Beteiligung nicht genehmigt wird?”, sagte Rolf Langhammer vom IfW Kiel dem NDR. „Würde dann von Hamburg Ladung Richtung anderer Nordseehäfen abgezogen - also Rotterdam, Seebrücke oder Antwerpen?” Das ist das kritische Moment zu diesem Zeitpunkt. „Denn der Hamburger Hafen ist in einer schwierigen Situation.”