Der MSC-Einstieg bei der traditionsreichen HHLA ist in Hamburg umstritten. Die Opposition in der Hamburger Bürgerschaft sieht den Deal kritisch. Vor allem die Gewerkschaft Verdi und Beschäftigte fürchten, dass die Kooperation auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehen könnte. Kahn äußerte Verständnis dafür. „Die HHLA ist ein besonderes Unternehmen, der Hafen ist ein Teil der Hamburger Identität”, sagte er der „Welt am Sonntag”. „Deswegen war uns klar, dass eine solche Transaktion kontrovers diskutiert wird. Das ist auch gut und richtig so.”