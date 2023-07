Handel Einigung auf neue Klimaziele für Schifffahrt

07. Juli 2023 | Quelle: dpa

Ein Containerschiff legt im Hamburger Hafen an. Bild: Bild: dpa

Im Kampf gegen den Klimawandel muss die Schifffahrt weltweit ihre Treibhausgasemissionen bis etwa 2050 auf Null reduzieren. Das sieht ein Beschluss vor, auf den sich die Mitglieder der Weltschifffahrtsorganisation IMO nach langen Beratungen in London geeinigt haben. Konkret heißt es in der am Freitag präsentierten neuen IMO-Klimastrategie, man wolle die Emissionen „unter Berücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten bis zum Jahr 2050 oder kurz danach auf Null” senken.