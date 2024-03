Handel EM-Finale und viel Sonne - davon träumen die Baumärkte 2024

Der Verband setzt auch darauf, dass die hohe Auslastung und gestiegene Preise von professionellen Handwerksbetrieben Menschen in die Märkte treibt, um Arbeiten selbst durchzuführen. „Selber bauen und selber machen ist günstiger” - so die Devise der Branche. Die Preise bleiben dennoch eine der größten Herausforderungen: Der Fachhandel wird künftig stärker auf Einstiegssortimente setzen müssen, weil weiterhin damit zu rechnen ist, dass Kunden knapp kalkulieren und auf günstige Produkte setzen. Ausgerechnet hier müssen die Märkte sich in einem schwierigen Konkurrenzkampf behaupten - gegen die Non-Food-Sortimente der Discounter, gegen Amazon und asiatische Handelsplattformen wie Temu.