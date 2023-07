Handel Gericht eröffnet Hallhuber-Insolvenz in Eigenverwaltung

27. Juli 2023 | Quelle: dpa

Eine Frau geht an einem Schaufenster des Modehauses Hallhuber in München vorbei. Bild: Bild: dpa

Die angeschlagene Münchner Modekette Hallhuber hat bislang noch keinen rettenden Investor gefunden. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, hat das Amtsgericht München nunmehr das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. „Vorsorglich” hat die Geschäftsführung demnach Maßnahmen für die Einstellung des Geschäftsbetriebs eingeleitet, falls es in den Verhandlungen zu keiner Einigung mit dem bisherigen Finanzierer und Interessenten kommen sollte.