Handel Intersport-Chef hofft auf Verkaufsboom durch Sportevents

03. Januar 2024 | Quelle: dpa

Intersport hofft 2024 auf gute Geschäfte. Bild: Bild: dpa

Handball, Eishockey, Fußball, Olympia: Intersport erhofft sich von den großen Sportereignissen in diesem Jahr einen Boom. „Es ist schon toll, dass man vier so große Events hat in einem Jahr”, sagte der Chef des Händlerverbunds, Alexander von Preen, der Deutschen Presse-Agentur in Heilbronn.