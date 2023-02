Die Branche trifft sich von diesem Mittwoch an zur Fachmesse Fruit Logistica in Berlin. Den Unternehmen machen nach Verbandsangaben die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und insbesondere der Personalmangel zu schaffen. „Wir sind praktisch von einer Krise in die nächste gegangen”, betonte der Geschäftsführer. Transport- und Energiekosten seien deutlich nach oben gegangen. „Das geht runter bis zum Produzenten” und betreffe alle Teile der Lieferkette, sagte Brügger. Hinzu komme das fehlende Personal, vom Lastwagenfahrer bis zum Saisonarbeiter.