Handel Kunden bleiben Fair-Trade-Produkten treu

18. Juli 2023 | Quelle: dpa

Die Umsätze im Handel mit fair gehandelten Produkten sind im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Bild: Bild: dpa

Die hohe Inflation in Deutschland hat in vielen Bereichen zu Konsumzurückhaltung geführt. Der Geschäft mit fair gehandelten Produkten kam jedoch bislang recht gut durch die Krise, wie aus der am Dienstag vom Forum Fairer Handel (FFH) vorgestellten Jahresbilanz hervorgeht.