Derzeit gilt, dass Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 200 Quadratmetern am Ostermontag und am 1. Januar, 8. Mai, 28. September, 28. Oktober sowie an den beiden Weihnachtsfeiertagen geschlossen sein müssen. An anderen gesetzlichen Feiertagen wie dem Karfreitag dürfen die Ladentüren indes geöffnet bleiben. Das gilt etwa auch am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, oder am 17. Dezember, der als Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie an die demokratische Wende von 1989 erinnert.