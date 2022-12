Handel Vestager zu Handelskonflikt mit USA: Ein Krieg ist genug

06. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Margrethe Vestager, EU-Kommissarin für Wettbewerb, glaubt an eine Einigung mit den USA in Handelsfragen. Bild: Bild: dpa

Im Streit zwischen Brüssel und Washington um milliardenschwere US-Subventionen will EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager einen Handelskrieg unbedingt vermeiden. „Ich denke, ein Krieg ist genug”, sagte Vestager in Washington mit Blick Auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es sei viel sinnvoller, Lösungen zu finden, als den Konflikt zu vertiefen. Vestager und weitere EU-Vertreter hatten sich am Montag im US-Bundesstaat Maryland zum dritten Handels- und Technologierat getroffen.