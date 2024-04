Handel Yellen warnt vor Chinas Überkapazitäten für den Weltmarkt

Die US-Ministerin ist noch bis kommenden Dienstag in China für Gespräche mit hohen Regierungsvertretern. Vor dem Abflug hatte Yellen dem „Wall Street Journal“ gesagt, die USA wollten sich nicht allzu abhängig machen, und China wolle den Markt dominieren. „Das werden wir nicht zulassen“, sagte sie. In Guangzhou und ab Samstag in Peking will sie sich nach eigenen Angaben für eine gesunde Beziehung zwischen der größten und zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt einsetzen und die Bedenken Washingtons vorbringen.