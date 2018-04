Poco-Anteile: Steinhoff verkauft an XXXLutz

Poco gehört künftig komplett zur expandierenden österreichischen XXXLutz-Gruppe. Das teilte Steinhoff am Donnerstag mit. Der Verkauf bringt dem angeschlagene Möbelkonzern 266 Millionen Euro ein. Bisher hielten Steinhoff und die Familie von XXXLutz-Eigentümer Andreas Seifert jeweils 50 Prozent an dem Möbelhändler mit 8000 Mitarbeitern, 123 Häusern und rund 1,6 Milliarden Euro Umsatz, der seit Jahren ein Zankapfel war. Am Mittwoch trafen sich die Streitparteien in Dortmund vor Gericht und einigten sich überraschend schnell auf einen Vergleich.