10 Jahre nach Arcandor-Insolvenz „Es war von Anfang an absehbar, dass Quelle keine Zukunft hat“

Sein großer englischer Schreibtisch steht bereits, die wuchtigen Bilder seines Lieblingskünstlers fehlen noch. Baulärm schallt durchs Büro am Kölner Barbarossaplatz, wo Hans-Gerd Jauch gerade sein neues Domizil aufgeschlagen hat. Bislang war Jauch Partner der Insolvenzkanzlei Görg, die er einst mitbegründet und über Jahre geprägt hat. Doch seit ein paar Wochen – nach Erreichen der Görg-internen Altersgrenze – macht er sein eigenes Ding: „Jauch Rechtsanwaltsgesellschaft“ lautet der Name seines Start-ups, in dem es – was sonst – um Insolvenzen geht. Neue Fälle will er annehmen, alte zu Ende bringen, darunter auch den größten Verfahrenskomplex seiner Karriere: Arcandor. Vor zehn Jahren, am 9. Juni 2009, meldete der Konzern mit seinen Töchtern Karstadt und Quelle Insolvenz an. Eine der spektakulärsten Pleiten der Nachkriegsgeschichte begann. Fernsehbilder von der Arcandor-Zentrale in Essen flimmerten damals über die Bildschirme und zeigten drei Männer im Blitzlichtgewitter: Arcandor-Chef Karl-Gerhard Eick, den Düsseldorfer Sanierungsexperten Horst Piepenburg und den vorläufigen Insolvenzverwalter Klaus Hubert Görg. Jauch war nicht zu sehen. Er leitete im Hintergrund die Mission, übernahm aber später, als sich Klaus Hubert Görg in den Ruhestand verabschiedete, auch formal das Amt des Arcandor-Insolvenzverwalters.