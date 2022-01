10 Jahre nach der Pleite „Ein großes Comeback von Schlecker kann ich mir schwer vorstellen“

Zehn Jahre nach der Pleite des Drogeriekonzerns Schlecker dauern die Aufräumarbeiten an. „Im Grunde sind wir durch mit dem Verfahren“, sagte Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz der WirtschaftsWoche. Allerdings gebe es noch einzelne Auseinandersetzungen mit früheren Vermietern und ein paar offene Grundstücksthemen. „Vor allem stehen aber gerichtliche Entscheidungen zu Schadenersatzklagen gegen Lieferanten aus“, so Geiwitz. Dabei gehe es um Schadenersatz in dreistelliger Millionenhöhe. Hintergrund sind Kartellabsprachen von Lieferanten, die dazu geführt hätten, dass Schlecker in der Vergangenheit zu hohe Preise gezahlt hat. „Dagegen sind wir zivilrechtlich vorgegangen“, so Geiwitz. „Das ist ein langwieriger Weg über mehrere Instanzen – mit offenem Ausgang, da diese Verfahren auch für die Gerichte teils juristisches Neuland darstellen“, sagt der Insolvenzverwalter. „In dem Kernverfahren dürfte dieses Jahr der Bundesgerichtshof entscheiden.“