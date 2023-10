100 neue Filialen geplant Paris, Mailand und Madrid: C&A will in die Modezentren

Seit bald drei Jahren ist die langjährige Ikea-Managerin Giny Boer an der Konzernspitze. Boer startete im Winter 2020 als eine Art Beobachterin bei C&A: Drei Monate lang schaute sie sich das Geschehen an, an der Seite Ihres Vorgängers Edward Brenninkmeijer, einem Nachfahren der C&A-Gründer. Während dieser Zeit, so erzählte es Boer, habe sie mehrere Notizblöcke vollgeschrieben. Dann erarbeitete sie eine Strategie namens „One C&A“. Zu Beginn des Jahres 2021 übernahm Boer die Geschäfte bei C&A mit Sitz in Düsseldorf. Ein wesentlicher Punkt ihrer Strategie ist die Evaluierung und Modernisierung des Filialnetzes. So werden zahlreiche Filialen auch verkleinert, wie etwa das gerade nach Umbau wiedereröffnete Geschäft in der Hamburger Mönckebergstraße: Umfasste die Filiale vorher sechs Etagen, sind es jetzt noch vier.