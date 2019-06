1000 Stellen betroffen Kaufhof will Logistikstandorte schließen

Im Zuge der Komplettübernahme von HBC sicherte sich Benkos Signa auch sämtliche Anteile am bislang gemeinsamen Immobilienbestand. Dies sind aktuell rund 65 von insgesamt 172 Häusern (ohne KaDeWe, Alsterhaus und Oberpollinger): 79 Karstadt- und 93 Kaufhof-Häuser. Die Standorte sind schwerlich miteinander zu vergleichen: Es gibt von beiden Marken Vorzeigefilialen in sehr gut besuchten Fußgängerzonen wie in Köln, München, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf; die kürzlich sanierte Kaufhof-Filiale in Aachen gilt laut Insidern der neuen Führungsmannschaft um Fanderl als Vorzeigefiliale. Viele andere Filialen aber in mittelgroßen, strukturschwachen Städten haben schwer zu kämpfen und häufen teilweise Verluste an. Hinzu kommt das bekannte Problem von Doppelstandorten: Von 30 Karstadt- oder Kaufhof-Filialen, die seit 2010 geschlossen wurden, traf es laut Gerd Hessert in 16 Fällen einen Doppelstandort. Derzeit gebe es 60 Doppelstandorte in 26 deutschen Städten.