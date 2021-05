120.000 Insolvenzen Ist die Corona-Pleitewelle nur aufgeschoben?

„Vor allem die finanziellen Hilfen und auch Änderungen am jeweiligen Insolvenzrecht hätten in Summe zu dem paradoxen Rückgang der registrierten Insolvenzfälle geführt.“ So wurde in Deutschland mehrfach die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Erst seit Mai gelten wieder ausnahmslos die Vor-Corona-Regeln.



Staatliche Hilfsmaßnahmen laufen aus



Hinzu komme, dass die Unternehmen in Westeuropa „mit starkem Puffer in die Corona-Krise gegangen“ seien, berichtet Hantzsch. Die Auswertung der Bilanzkennzahlen von mehr als drei Millionen Unternehmen aus dem Vorkrisenjahr zeigt, dass die Gewinnmargen und Eigenkapitalquoten 2019 nochmals zugenommen haben. „Das hat die Stabilität erhöht“, sagt Hantzsch. 46,5 Prozent der Unternehmen verfügten demnach über eine hohe Eigenkapitalquote von über 50 Prozent. Nur 21,9 Prozent der betrachteten Unternehmen waren mit einer Eigenkapital-Quote von weniger als zehn Prozent vergleichsweise schwach aufgestellt.