1200 Mitarbeiter betroffen Süßwarenhändler Arko, Eilles und Hussel beantragen Insolvenz

Nachfragerückgänge und Kostensteigerungen bringen nun auch namhafte Süßwarengeschäfte in Bedrängnis: Die Fachhändler Hussel GmbH, die J. Eilles GmbH & Co. KG und die Arko GmbH haben nach Informationen der WirtschaftsWoche beim Amtsgericht Norderstedt in Schleswig-Holstein Insolvenzanträge gestellt. Das geht aus Gerichtsveröffentlichungen hervor.