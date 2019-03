122 Millionen Passagiere: Zahl der Flugreisenden erreicht neues Rekordhoch

BerlinFlugreisen sind in Deutschland so beliebt wie nie zuvor. Die 24 größten Verkehrsflughäfen verzeichneten voriges Jahr rund 122,6 Millionen Passagiere: Dies ist ein neuer Höchstwert, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Zugleich ergab sich ein Zuwachs um 4,2 Prozent im Vergleich zu 2017.