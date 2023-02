13 Jahre nach Ikea Auch Aldi lässt Kunden jetzt selbst scannen

Köln-Ehrenfeld, am vergangenen Mittwochabend. In der Aldi-Filiale herrscht ordentlich Betrieb. Kunden schieben ihre Einkaufswagen vorbei am Backstand, an Wein- und Süßwarenregalen. Ein junger Mann im Flanellhemd greift zur Packung Küchenrollen. Eine ältere Frau studiert das Obst- und Gemüseangebot. So gut besucht der Laden auch ist, an den Kassen herrscht wenig Gedränge.