200 Mitarbeiter betroffen Weiterer Stellenabbau bei Mediamarkt-Saturn

Bei Mediamarkt-Saturn ist das Zittern um den eigenen Job noch nicht beendet. Nachdem die WirtschaftsWoche Mitte Juli berichtet hatte, dass Mediamarkt-Saturn seinen Reparatur-Dienstleister Tec-Repair schließt, wird nun ein weiterer Stellenabbau an zwei Standorten bekannt. Wie die Mediamarkt-Saturn Retail Group gegenüber der WirtschaftsWoche bestätigt, will das Unternehmen in der Verwaltungszentrale in Ingolstadt mindestens 100 Arbeitsplätze streichen. Den Stellenabbau vollzieht Mediamarkt-Saturn im Rahmen eines Transformationsprogramms mit dem internen Namen „Drive“, den das Unternehmen im vergangenen Jahr gestartet hat.