21 Millionen Euro Strafzahlung Gitarren-Kartell sieht sich im Recht

„Das Bundeskartellamt sendet mit den verhängten Bußgeldern nicht nur an die betroffenen Unternehmen, sondern auch an die gesamte Musikinstrumente-Branche das klare Signal, dass Verstöße gegen das Verbot der Preisbindung und von Preisabsprachen nicht toleriert werden“, findet der Präsident des Bundeskartellamtes Andreas Mundt. Für Norfried Baum bestraft das Amt mit der Entscheidung aber nicht nur die Verstöße der Großhändler, sondern trifft damit auch die kleinen Musikfachgeschäfte. Die Entscheidung sei letztlich eine, die großen Plattformen wie Amazon in die Karten spielt und der „Förderung digitaler Strukturen“ im Fachhandel entgegenläuft. „Das Kartellamt macht sich schuldig am Kaputtgehen von Arbeitsplätzen und Fachhändlern“, findet Baum.