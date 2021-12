2G im Einzelhandel Nächste Corona-Welle, nächste Klage-Welle

Ob die Gerichte das auch so sehen werden, scheint indes fraglich. In bisherigen Eilverfahren zur Rechtmäßigkeit von Pandemieauflagen ließen die Richter die landespolitisch verordneten Beschränkungen bis hin zum Lockdown meist gelten. Erst kürzlich hat zudem das Bundesverfassungsgericht zentrale Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung für rechtens erklärt. Nach dem Karlsruher Urteil durfte der Bund in der dritten Pandemie-Welle im Frühjahr über die sogenannte Corona-Notbremse Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verhängen. Die Maßnahmen hätten in erheblicher Weise in verschiedene Grundrechte eingegriffen, seien aber „in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie“ mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen.